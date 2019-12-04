الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كشف إعلامي مصري عن حقيقة انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها طارق العريان.



وأكد الإعلامي المصري تامر أمين الإشاعات التي طالت الفنانة السورية أصالة نصري بشأن انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، وفق موقع ”فوشيا“.

وقال أمين خلال برنامجه التلفزيوني، إن سبب بكاء أصالة على المسرح في أثناء غنائها ”ذاك الغبي“ ضمن ”موسم الرياض“، هو انفصالها عن زوجها والأزمة العاطفية التي تعيشها في الوقت الحالي.

وشاركت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري في تقديم الحلقة إلى جانب تامر أمين، وقالت إنها تعرف أصالة على المستوى الشخصي، وتمنت ألّا تؤثر المحنة التي تمر بها الفنانة السورية على نفسيتها، ليرد أمين ويقول إنها انفصلت.

وتابع الإعلامي المصري: ”في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الانفصال خيرًا لهما يبقى خلاص“، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

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وانتشرت أخبار أخيرًا حول علاقة الفنانة أصالة بزوجها في الفترة الأخيرة؛ ما دفع الأخيرة للقول إن علاقتهما ليست على ما يرام.. لكنها نفت وقوع الانفصال وأدرجت ما وقع بينهما تحت مُسمّى ”خلاف“.

وما أثار التساؤلات حول الانفصال هو وجود طارق منذ شهر بأمريكا دون أصالة، لكن ما جعل الجمهور متأكدًا من وقوع الانفصال هو تصرفات أصالة وتقربها من العائلة بشكل ملحوظ، إضافة لعدد من التلميحات على المسرح خلال حفلاتها، وحزنها الواضح في كلماتها التي تكتبها على صفحتها الشخصية على ”إنستغرام“.

ولم تعلن النجمة السورية الخبر رسميًّا، لكنها نشرت أمس الثلاثاء صورة لها على تطبيق ”إنستغرام“ أرفقتها بكلمات معبرة كعادتها.

وقالت: ”بعض المشاعر كأوراق الشجر، تُسقى فتتفتح بلون أخضر غضّ، وتُسقى فتذبل وتصبح معلقة يائسة مما سيأتي، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنها قررت أن تيبس، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلق على طرفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتسقى، ولكنها تريد أن تتحرر من كلها ومن جذورها، نقطة من المطر تكسر ضلعًا منها، ولفحة هواء تطيّرها، تفتتها، وتنهيها“.

ويبدو أن الثنائي كل منهما منشغل في عمله، ورغم حيرة الجمهور إلا أن الأيام المقبلة كفيلة لوضع حد لهذه التكهنات؛ لأن قضايا المشاهير عادة لا تبقى مخفية لاسيما في حال تم تسليط الضوء عليها.