علاء الزعبي يغيّر جلده في "عروس بيروت".. وزوجته فنانة معروفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُشارك الفنان السوري علاء الزعبي، في مسلسل "عروس بيروت" والذي يعرض حاليًا على قناة "أم بي سي4"، إلى جانب عددٍ كبير من النجوم.

ويقدم الزعبي شخصية طلال وهو صديق عائلة الضاهر والذي يعمل معهم، واستطاع الزعبي تقديم دور مميز بسبب "خفة الظل" التي تتمتع بها الشخصية لا سيّما في علاقته مع داليا "رانيا سلوان" خالة ثريا "كارمن بصيبص".

وفي حلقة يوم أمس، كان علاء الزعبي ورانيا سلوان حديث السوشال ميديا وذلك لتقديمهما رقصة مميزة لم تخلُ من الطرافة خلال زفاف آدم العساف "محمد الأحمد" وسارة "ميا سعيد".

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن شخصيتي "طلال" و"داليا" ومدى توافقهما، كما توقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تربطهما علاقة حب في الحلقات المقبلة، مؤكدين على خفة ظلهما.

وبشكل خاص أشاد الجمهور بأداء الفنان علاء الزعبي وتقديمه لشخصية طلال بطريقة مختلفة وجديدة لم يقدمها من قبل.

وعلى صعيد مختلف ظهر الفنان السوري في مسلسل "ممالك النار" بشخصية أحمد بن بايزيد شقيق السلطان سليم الأول والذي تتم تصفيته على يد شقيقه بعد وصوله للحكم.

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وعلاء الزعبي هو فنان سوري قدم العديد من الأعمال المميزة السورية خلال مسيرته لعل أبرزها دور سامي في مسلسل التغريبة الفلسطينية إلى جانب تيم حسن، جمال سليمان، خالد تاجا، باسل خياط وآخرين.

كما اشتهر عربيًا بشخصية خاطر في مسلسل البيئة الشامي الشهير "باب الحارة" بجميع أجزائه، وتمكن الزعبي من تقديم الشخصية الرومانسية الرزينة من خلال شخصية وضاح في مسلسل "ليس سرابًا" إلى جانب سلوم حداد، كاريس بشار، عباس النوري.

وكانت آخر أعمال الفنان السوري مسلسل "حلاوة الروح" والذي قدمه عام 2014 إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم مكسيم خليل، دانا مارديني، والممثل المصري الراحل خالد صالح.

وعلى الصعيد الشخصي فإنَّ الفنان السوري علاء الزعبي متزوج من الفنانة رغداء الشعراني والتي بدأت مشوارها الفني في مسلسل "الزير سالم" إلى جانب سلوم حداد، رفيق أحمد، سمر سامي وآخرين، وقدمت الشعراني دورًا مميزًا في الكوميديا بمسلسل "بطل من هذا الزمان" إلى جانب الفنان أيمن زيدان والفنانة نادين وآخرين.