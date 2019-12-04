الفنانة اللبنانية مايا دياب تثير الجدل في السعودية

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش"، المقرر بدء عروضها في السعودية قريبا لقيامها بقراءة الفاتحة وأداء صلاة المسيحيين خلال الكواليس.

وظهرت مايا دياب في الفيديو الذي نشرته الفنانة بدرية طلبة وهي تضع يدها في يد نجوم العمل وتقرأ الفاتحة كاملة، رغم أنها مسيحية الديانة ثم قامت بأداء صلاة المسيحيين. مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يذكر أن بدرية طلبة تشارك حاليًا في مسرحية "ريا وسكينة تانى" مع الفنانة انتصار، وحمدي الوزير، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

مايا دياب تغني لـ الرداد يا حسن يا خولي الجنينة

تفاصيل دور مايا دياب في أولى بطولاتها المسرحية