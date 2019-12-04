بـ ميدلي صاحبة السعادة الفنان رامي جمال يتصدر يوتيوب

دخل الفنان رامي جمال قائمة الأكثر تداولًا بموقع يوتيوب بفيديو له من برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، أثناء تقديمه ميدلي لللأغاني التي قام بتلحينها لأشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ولحتل الفيديو المركز الثاني بعد يوم من إذاعة الحلقة، في أول ظهور لـ رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق وتراجعه عن قرار الاعتزال بسبب دعم جمهوره وزملائه من الوسط الفني له.

تابعت صاحبة السعادة خلال حوارها مع الملحن رامى جمال،:"بمجرد ما رامى أعلن مرضه قامت مظاهرة حب وطبطبة وجبر خاطر للدفاع عنه، والحقيقة إحنا فى مجتمعنا محتاجين كل ده".

ومن جانبه قال رامى جمال:"ردود فعل الناس لم أكن أتخيلها وده شئ خلانى فى قمة سعادتى".

وعبر رامي جمال، عن سعادته الغامرة، بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه بعد إعلانه الإصابة بالبهاق، قائلًا: "الابتلاء كنت فاكره هينهي الشغلانة اللي بحبها، وأوضح إن الابتلاء هيعمل اللي المزيكا معرفتش تعمله معايا".

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وقام رامى جمال بأداء أغنية أوعديني على مسرح صاحبة السعادة، وسط إشادة كبيرة من الفنانة إسعاد يونس والحضور بالإستديو بصوته وإحساسه العالي.

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