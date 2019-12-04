عاصفة هجوم على آيات عرابي بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم

لم تترك جماعة الإخوان الارهابية فرصة واحدة إلا وتعلن الشماتة على كل حدث أليم يقع في مصر، سواء استشهاد جنود الشرطة أو الجيش، أو موت السياسيين والمفكرين والفنانين، مستبيحة الخوض في سيرتهم رغم انتقالهم الله، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات إعلامهم الخاص، وكان آخرهم المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم".

أطلت الهاربة الاخوانية آيات عرابي، عقب وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم فى تغريدة لها عبر "تويتر"، وكتبت "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي).. خليه ينفعك".

في المقابل، لقنها المهندس نجيب ساويرس، درسًا فى احترام الموتى وعدم الشماتة فى اى متوفى للاعتبارات الأخلاقية، قائلا: "‏فيه وساخة أكتر من كده، لا شماتة فى الموت يا عديمة الأخلاق والتربية!".

وشنّ رواد مواقع التواصل هجوما حادًا على ايات عرابي وجاءت التعليقات كالاتى:

‏‎انشاءالله اكتب خبرك يوم موتك (هلاك) الجاسوسة الخائنة آيات العرابى.

‏‎اذكروا محاسن موتاكو انتي مين علشان تقولي كدا تعرفي اية اللي بيحصل معاه بعد الموت وبعدين السيسي دة اللي معيشكو في امان والصحة والسكان ولو ربنا سبحانه وتعالي لو مش عاوز يخلية ساعة وحدة في الحكم مكنش خلا حكم دورتين مش سنة وحدة اذكروا محاسن موتاكو الله يرحمك يا شعبولا.

‏‎يابشمهندس انت كده عملت للزبالة دي قيمة واسم وخليت ناس كتير تشوف كلامها للاسف واديتها فرصة تقول اسم وترد عليك وهي احقر من انها تقول اسمك او اسم السيسي واسم مصر.

‏‎هو بين ايادي الله وانتي بين ايادي ابليس عقبال ما تقفي بين ايادي الله وتوطي وشك في الأرض ويسود وشك من الكسوف والخجل ويسقط من وشك الجلد فيه حد بيشمت في الموت الا

اللي زيك ربنا يهديكي او يدبر علكي امرك.

‏‎‎عبيد ‎#الفكة .. ومفيش فرق كبير بين اللي موجودين جوا وبرا، الا من رحم ربي!

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‏‎لا حول ولا قوة إلا بالله هو الناس مالها في ايه.

‏‎أتفق معك لا شامتة في الموت قولي خيرًا او تصمتي حسبي الله ونعم الوكيل.

‏‎لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دي واحده لا عندها شرف ولا انسانية.

‏‎الوساخه دي بالنسبه لوصف الاشكال دي كلمه راقيه جدا لانهم ببساطه منبع القذارة والانحطاط.

‏‎ياعم نجيب دا ست زباله وبتنتمي لجماعه زباله زيها تتوقع منها ايه يعني.

‏‎هو ده الطبيعى من واحده قذره.

ورحل عن عالمنا امس الثلاثاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.

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