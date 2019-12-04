باللون بالأسود سلاف فواخرجي في أحدث ظهور بصحبة أصدقائها

القاهرة - لايف ستايل شاركت السورية سلاف فواخرجي جمهورها صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت سلاف فواخرجي وسط مجموعة من أصدقائها وهي ببلوزة سوداء شفاف من منطقة الذراع . وعلقت قائلة: "لما بتكبر العيلة وبيزيدوا الأهل وبيكونوا أهل لكل الحب والاحترام والتقدير لانو محبتهم بتغمرك وبتحاوطك وبتسكنك.. ولما بيزرعوا فيك الامل والنور وطعم الشهد.. بيكونوا أهل وأحباب وأصدقاء طول العمر.. شكرا أمل فتال الشاعرة الحساسة والام الرائعة ، نور نوراتي وحبيبتي ، شهد اخر العنقود ... شكرا من قلبي ويخليلي ياكم". في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره. Advertisements خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابرى وإخراج حسنى صالح. قد يهمك ايضاً: سلاف فواخرجي تتعرّض للانتقاد بسبب دينا هارون سلاف فواخرجي غجرية ساحرة في جلسة تصوير جديدة

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