تامر أمين يؤكد انفصال أصالة وطارق العريان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الإعلامي المصري تامر الأمين خبر انفصال الفنانة السورية أصالة عن المخرج المصري طارق العريان، أثناء الحديث عن واقعة توقفها عن الغناء وبكائها خلال أدائها لأغنية "ذاك الغبي" في حفلها الأخير بـ"موسم الرياض". وذاك بعدما ذكرتها الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "آخر النهار" الذي يُعرَض على قناة "النهار" المصرية مشيرةً إلى أن أصالة التي تجمعها بها علاقة ودّ وصداقة تمرّ بمحنة تؤثر على نفسيتها وتجعلها حساسة، ما تسبب في بكائها مع غنائها لمقطع "اللي كنت إنت عيونه، كنت أول من يخونه". فعقب قائلاً في حلقة الثلاثاء 3 ديسمبر: "لو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص".

ويأتي هذا التأكيد بعد فترة من الشائعات المتداولة عن مشاكل وقعت بينهما بسبب علاقة بين "العريان" والفنانة نسرين طافش، التي نفت الموضوع بردٍ صريح عبر arabwoodtv حيث قالت أن أصالة نفسها نفت ما تردد على هذا الموضوع رافضة كل ما يحاك عن الشائعات حول زواجها من "العريان" الذي سبقها بدوره في الرد نافية هذا الأمر.





والجدير ذكره أن شائعات انفصالهما كانت قد تعززت مع آخر ظهور للعريان أثناء حفل تكريم صُنّاع فيلم "ولاد رزق 2" من قبل إدارة الجامعة الأميركية حيث ظهر بدون خاتم الزواج. وأيضاً مع نشره لصورة جديدة مع التوأم آدم وعلي، بغياب والدتهما أصالة.

