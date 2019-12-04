شكرا لقرائتكم خبر عن جلال الشرقاوى: لم أجد مشاكل فى عهد السادات وعصر مبارك كان مأساة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوى، المسرح بـ"السياسة"، قائلاً: "لا يوجد مسرح سياسى بل إن المسرح هو السياسية فى كل ما يطرحه من قضايا، وأنا أزعم أنى أنشأت المسرح السياسى المباشر فى مصر، وبالتالى فى العالم العربى، فكان مسرح مباشر من حيث التعبير عن الشخصية والمكان بكل صراحة ومباشرة، مثل مسرحية "على الرصيف" و "دستور يا سيادنا".

جاء ذلك خلال ندوة تكريم المخرج د. جلال الشرقاوى حامل اسم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة، المستمرة فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري، وادار الندوة د. مدحت الكاشف، ويحاوره على المنصة الفنانة د. سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي.

وعلق الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوى، خلال الندوة، اليوم الأربعاء، على تجربة "مسرح مصر"، قائلاً: "هذه جريمة فى حق مصر، فهو عبارة عن اسكتشات ولا يجب ربطها باسم مصر"، منتقداً ما يقدمه محمد رمضان من أفلام بقوله: "ما يقدمه من فن هو مسىء للمجتمع ونوع من أنواع الارهاب وهو ممثل عادى ويجب أن يوظف موهبته لخدمة المجتمع بعيدا على العظة المباشرة، مؤكدا أنه ليس خريج المعهد العالى للتمثيل و لكنة التحق به لاحقا".

واستعرض الشرقاوى، دور الرقابة على الأعمال المسرحية والسينمائية خلال السنوات السابقة، قائلاً: "فى عهد جمال عبد الناصر تم نشر القمع بعد 1967 وبعدها بقليل، حيث تم منع مسرحية "انت اللى قتلت الوحش" وتمت إحالتى أنا شخصيا للتأديب لأول مرة فى حياتى لمسرحية " عمرو و خالد" قبل عرضها"، أمام فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات فلم أجد أية مشكلات معه، وعهد حسنى مبارك كان مأساة، فمسرحى شمع بالشمع الاحمر 3 مرات و حاصرتة سيارات الامن المركزى مرتين".

وحول عصر الإخوان قال : "اعتبره كأنه لم يكن ".

وحول العصر الحالى عهد الرئيس السيسى قال : لم أشهد حتى هذه اللحظة أى رقابة و منع من المصنفات الفنية فى عهد السيسى ولكنى وجدت العكس ؛ أجازت الرقابة جملتين فى مسرحية والفرقة رفضتها، قائلا :" ما نشهده حاليا عكس من رأيناها فى كل العصور السابقة الرقابة تسمح والفرقة ترفض ."

وطالب جلال الشرقاوى بمنع كافة أنواع الرقابة، سواء الرقابة الفنية والدينية أو السياسية.

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جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.