شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ فى رحلة علاج بعد الاطمئنان على موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتأخر سفر تركى آل الشيخ لفترة كبيرة بسبب انشغاله في التجهيز والإشراف على موسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه،والذى نال إشادات كبيرة من الشعب السعودى، كما قدم موسم الرياض العديد من فاعلياته المميزة سواء من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية وخلافه.
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