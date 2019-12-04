شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ فى رحلة علاج بعد الاطمئنان على موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المملكة العربية السعودية للعلاج، حيث يعاني من نزيف متقطع تسبب فى عدم النوم بشكل كافى، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع قريبا من الغدة، حيث قرر فريق الأطباء عدم التدخل الجراحي في الفترة الحالية، واكتفوا بالعلاج لحين تحسن الحالة، ويشرف على علاج المستشار فريق طبي من أوروبا وأمريكا. Advertisements وتأخر سفر تركى آل الشيخ لفترة كبيرة بسبب انشغاله في التجهيز والإشراف على موسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه،والذى نال إشادات كبيرة من الشعب السعودى، كما قدم موسم الرياض العديد من فاعلياته المميزة سواء من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية وخلافه.

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