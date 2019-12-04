شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جيتار تامر حسنى وملابس من أدواره السينمائية فى معرض خيرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم تامر حسني لافتتاح أول معرض خيري داخل دولة الإمارات، والذي يشمل مقتنياته الفنية التى تتضمن أعماله الشهيرة على أن يتم بيع المقتنيات عن طريق المزاد، بغرض توجيه الأرباح لمشاريع الطفولة العربية.

ومن ضمن المقتنيات التي يتضمنها المعرض جيتار تامر الشخصي الذي ظهر به فى فيلم "عمر وسلمى"، والذي ظهر به أثناء غنائه واحدة من أشهر أغاني الفيلم "تليفونى رن"، بالإضافة إلى ملابس شخصية "جمال اللالي" من فيلم "تصبح على خير"، و بدلة "الظابط" التى ارتداها في فيلم "البدلة"، بالإضافة إلى عدد من ملابسه الشخصية الشهيرة التى أطل بها خلال أشهر إعلاناته التليفزيونية والبرامج الذي ظهر فيها، بالإضافة لجاكيت حفل ألبوم عيش بشوقك من تصميم زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل.

علي جانب آخر يستعد أيضاً تامر حسنى لدخول موسوعة جينيس ريكورد العالميه كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم من خلال توقيعات لأصحاب قصص التأثر والإلهام من مختلف بلدان العالم تحت إشراف لجنة تحكيم جينيس ريكورد.

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