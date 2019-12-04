شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل ندا: "المتحدة للخدمات الإعلامية" اتخذت قرارات جريئة لإنقاذ الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست الكبير فيصل ندا إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قامت بأجرأ قرارات لإنقاذ الدراما، أولها؛ تقليل الأجور، إذ كانت الدراما على وشك الانهيار بسبب ارتفاع الأجور وعدم وجود القدرة الشرائية وغياب التسويق.

وأضاف الكاتب الكبير أن ثانى تلك القرارات هى المشاركة فى الإنتاج، للقضاء على الأعمال التافهة وتقديم موضوعات ذات قيمة عالية.

وناشد ندا الشركة المتحدة بأن تسعى للقضاء على احتكار النجم للأعمال الدرامية حتى لا يكون هو المتحكم فى اختيار الممثلين والكتاب والمخرجين وهذا أخطر شىء ممكن ان تواجهه الدراما – بحسب فيصل ندا.

وأشار ندا إلى أن الدراما المصرية طوال عمرها مبنية على العمل الجماعى، وأن العمل الجيد يفرض نفسه والدليل على ذلك الأعمال الكلاسيكية التى يعاد عرضها وتتمتع بنسبة مشاهدة عالية .

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وتساءل فيصل ندا: أين الأعمال التى تتحدث عن الإنجازات التى تحققت فى مصر خلال الفترة الأخيرة، فنحن نحتاج إلى نظرة جديدة للدراما تجنبنا تلك الأعمال التى تتضمن عبارات إباحية والإساءة للدولة المصرية.

وحول وضع السينما قال الكاتب فيصل ندا إن السينما المصرية تحتاج إلى اهتمام الدولة مدللا على الفترة ما بعد نكسة 67 ، وإنشاء مؤسسة السينما، أما عن المسرح فيرى أنه بدأ يخرج من غرفة الإنعاش.

وعن أعماله المقبلة، كشف ندا أنه انتهى من كتابة 24 حلقة من مسلسل بعنوان "دنجوان" يسجل من خلاله الفترة العصيبة التى مرت بها مصر أيام ثورة 25 يناير، وينتمى إلى الكوميديا السوداء، أى الضحك من خلال المأساة.