شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تسترجع ذكريات تصوير فيلم "مواطن ومخبر وحرامى" مع الراحل شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة هند صبرى، ذكريات تصوير فيلم " مواطن و مخبر وحرامى"، مع المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى توفى أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وغردت هند صبرى، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "وداعا صاحب القلب الطيب عملنا معا في مواطن ومخبر وحرامي وكانت كواليسه جميلة رحم الله شعبولا وداعا شعبان عبد الرحيم".

وشيع جثمان الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة العصر، والذى توفى أمس الثلاثاء.

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وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم وقالت النقابة فى بيان إعلامى إن الأسرة الفنية فقدت واحدا من أهم مطربى الفن الشعبى، وأشار البيان إلى أن هانى شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كل الإجراءات.

شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه شعبان عبد الرحيم ويحقق نجاحا كبيرا.