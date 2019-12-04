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شكرا لقرائتكم خبر عن The Weeknd يطلق كليب Heartless وفي 10 ساعات يحصد 3 ملايين مشاهدة علي "يوتبوب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي The Weeknd كليب أغنيته الأخيرة " Heartless " و الذي أطلقها منذ عدة أيام ، و الكليب تم تصويره في لاس فيجاس ، و هو من اخراج أنتون تامي .
وخلال 10 ساعات فقط من إطلاق كليب The Weeknd البالغ من العمر ( 29 عام ) ، استطاع العمل أن يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " .
من جهة اخري سيحل The Weeknd ضيفا علي برنامج " The Late Show " مع ستيفن كولبرت وهي الحلقة التي ينتظرها الكثير من محبي وعشاقي المغني الشهير.
من كليب Heartless (1)
من كليب Heartless (2)
من كليب Heartless (3)
من كليب Heartless (4)
من كليب Heartless (5)
من كليب Heartless (6)
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