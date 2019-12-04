شكرا لقرائتكم خبر عن The Weeknd يطلق كليب Heartless وفي 10 ساعات يحصد 3 ملايين مشاهدة علي "يوتبوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي The Weeknd كليب أغنيته الأخيرة " Heartless " و الذي أطلقها منذ عدة أيام ، و الكليب تم تصويره في لاس فيجاس ، و هو من اخراج أنتون تامي .

وخلال 10 ساعات فقط من إطلاق كليب The Weeknd البالغ من العمر ( 29 عام ) ، استطاع العمل أن يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " .

من جهة اخري سيحل The Weeknd ضيفا علي برنامج " The Late Show " مع ستيفن كولبرت وهي الحلقة التي ينتظرها الكثير من محبي وعشاقي المغني الشهير.



من كليب Heartless (1)



من كليب Heartless (2)

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من كليب Heartless (3)



من كليب Heartless (4)



من كليب Heartless (5)