شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد بعد تجربته مع فنانتين: زوجتي القادمة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد سعد على تفكيره حاليا فى الزواج من فتاة خارج الوسط الفنى، وذلك بعد تجاربه السابقة بالزواج من فنانتين "سمية الخشاب" و"ريم البارودي".

وقال سعد خلال تصريحات تليفزيونية له،"قعدت مع نفسي ساعات عشان اشوف مين اللي غلطان يمكن اكون انا بختار شخصيات صعبة أو يمكن انا اللي صعب وكل حالة ولها ظروفها ولها طريقتها".

وعن سؤاله حول امكانية زواجه مجددا قال،" أنا مش متعقد هتزوج فتاة من خارج الوسط الفني".

وكانت سمية الخشاب تفاجأت أثناء تواجدها فى برشلونة بصدور حكم غيابى ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات، فى قضية شيك بدون رصيد، مقام من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.