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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع ماهر صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم خالد سليم من تسجيل أغنية جديدة، وهى من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى محمد مجدى، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة بمناسبة العام الجديد.
خالد سليم وماهر صلاح ومحمد مجدى
من ناحية أخرى يستعد خالد لتصوير دويتو جديد باللهجة العراقية مع الموزع والملحن العراقى حسام كامل، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب فى تركيا، لكن توقف بسبب بتصوير مسلسل بلا دليل.
خالد سليم ومحمد مجدى
آخر أعمال النجم خالد سليم، هو مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وبطولة خالد سليم ودرة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفى شاهين وغيرهم من النجوم.
خالد سليم ومحمد مجدى وماهر صلاح
خالد سليم ومحمد مجدى وماهر صلاح
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