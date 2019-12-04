شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يهاجم آيات عرابى لشماتتها فى وفاة شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الفنان صلاح عبد الله هجوما حادا على آيات عرابى الإعلامية الإخوانية الهاربة بالولايات المتحدة الأمريكية، لشماتتها فى وفاة المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، حيث كتبت تغريدة قالت فيها "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسى).. خليه ينفعك". ولقنها صلاح عبد الله درسا فى احترام الموتى وعدم الشماتة فى متوفى، قائلا: " شفتها صدفة وياريتنى ماشفتها، وقلت أشوف الردود والحمد لله شفتها إنتى مش مننا يا آيات.. مش إحنا اللى نشمت فى الأموات حتى شوفى التعليقات.. ما بحبش الكُره لكن بكرهك يا آيات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله يهاجم آيات عرابى لشماتتها فى وفاة شعبان عبد الرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.