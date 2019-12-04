"استغنيت".. كواليس أحدث أغاني رامي جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

إعجابه بموسيقى اللحن الذي أعده الملحن ياسر نور كان الشرارة الأولى التي سعى من بعدها الفنان رامي جمال وراء تقديم أحدث أغانيه "استغنيت"، وبعد ساعة واحدة من تواصله مع الشاعر أحمد المالكي، كانت لديه الكلمات التي تشجعه على تسجيلها باليوم التالي.

وعن تفاصيل المراحل التي مرت بها الأغنية، تحدث الملحن ياسر نور لـ"الخليج 365"، وقال: "منذ شهرين كنت مشغولا بفكرة موسيقيةـ وبدأت العمل على تحويلها إلى لحن، وبحكم الصداقة التي تجمعنا، سمعها الفنان رامي جمال، وأعجب بها، وتحمس لأن تتحول إلى أغنية يقوم بتسجيلها، وضمها إلى ألبومه، وهو ما حدث لاحقا، وتم بالفعل تسجيلها الأسبوع الماضي".

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وقال المالكي: "علاقتي بالعمل بدأت من أسبوعين فقط، بعدما تلقيت اتصالا من رامي جمال، وأرسل لي اللحن، وطلب أن أستمع إليه، وأكتب كلمات مناسبة له، وقال لي بالنص: "عايز أسجلها بكرة"، وبعد ساعة بالضبط من المكالمة أرسلت له بكلمات الأغنية، وانبهر بها جدا، وبالفعل قام بتسجيلها، بعد أن وزعها موسيقيا الموزع نادر حمدي".

وتابع المالكي: "أتعاون مع رامي جمال بأغنية أخرى من ألحانه بعنوان (نرجع إيه)، وتشاركه غناءها زوجته المطربة ناريمان".