هند صبري عن شعبان عبدالرحيم: "صاحب القلب الطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد إصابته بأزمة قلبية.
وعلقت: "وداعا صاحب القلب الطيب، عملنا معًا في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، وكانت كواليس جميلة، رحم الله شعبولا، وداعا شعبان عبدالرحيم".
شعبان عبدالرحيم رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وشيع جثمانه عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة، بحضور جمهوره وأقاربه وعدد من الفنانين، من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.
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