فن ومشاهير

رسالة حب من مايا دياب لابنتها في عيد ميلادها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لابنتها الوحيدة "كاي"، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

وبعثت "مايا" رسالة حب لابنتها، قائلة: "ملئتِ حياتي بالرضا، أعدك بأنني سأكون داعمة لكِ في الخير والشر، في صعودك وهبوطك".

Advertisements

وتابعت: "سأظل أشجعك في كل خطواتك، وأرسل لكِ حبي الأبدي، وأعد العالم بشخص لا مثيل له، أحبك جدا، عيد ميلاد سعيد يا ابنتي".

"كاي" هي ابنة مايا دياب الوحيدة من زوجها السابق عباس ناصر، وتحرص "مايا" على ابعاد ابنتها عن الأضواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة حب من مايا دياب لابنتها في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا