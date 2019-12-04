رسالة حب من مايا دياب لابنتها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لابنتها الوحيدة "كاي"، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

وبعثت "مايا" رسالة حب لابنتها، قائلة: "ملئتِ حياتي بالرضا، أعدك بأنني سأكون داعمة لكِ في الخير والشر، في صعودك وهبوطك".

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وتابعت: "سأظل أشجعك في كل خطواتك، وأرسل لكِ حبي الأبدي، وأعد العالم بشخص لا مثيل له، أحبك جدا، عيد ميلاد سعيد يا ابنتي".

"كاي" هي ابنة مايا دياب الوحيدة من زوجها السابق عباس ناصر، وتحرص "مايا" على ابعاد ابنتها عن الأضواء.