لقاء سويدان تستعيد ذكريات مسلسل "فارس العرب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت الفنانة لقاء سويدان، ذكريات تصوير مسلسل "فارس العرب" عن سيرة حياة سيف الدولة الحمداني، الذي عرض منذ 18 عاما.
ونشرت "لقاء" صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "مسلسل سيف الدولة الحمداني ٢٠٠١ فضلنا نصور حوالي سنتين، كان مسلسل مرهق بس كنت بستمتع مع الفرسة بتاعتي راشيل و أكلها وألعب معاها، من إخراج الراحل ممدوح مراد".
مسلسل "سيف الدولة الحمداني" بطولة أحمد عبدالعزيز، ميرنا وليد، أشرف عبدالغفور، مديحة حمدي، عبدالله محمود، فاروق الرشيدي.
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