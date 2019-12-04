محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ الفنان أحمد فهمي، شقيقه الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاده الذي احتفل به أمس، ويوافق 3 ديسمبر.
ونشر "فهمي" صورة تجمعه بشقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كل سنة وإنت طيب، أخويا وضهري وابني وإن شاء الله سنة حلوة وتكسر الدنيا زي كل سنة أكتر".
الفنان كريم فهمي ولد في 3 ديسمبر 1982، له عدد من الأعمال في السينما والتليفزيون منها "حسن وبقلظ"، "زنقة الستات"، "سكر مر"، "أمر واقع"، "الحساب يجمع"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يهنئ شقيقه بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.