أحمد فهمي يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ الفنان أحمد فهمي، شقيقه الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاده الذي احتفل به أمس، ويوافق 3 ديسمبر.

ونشر "فهمي" صورة تجمعه بشقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كل سنة وإنت طيب، أخويا وضهري وابني وإن شاء الله سنة حلوة وتكسر الدنيا زي كل سنة أكتر".

الفنان كريم فهمي ولد في 3 ديسمبر 1982، له عدد من الأعمال في السينما والتليفزيون منها "حسن وبقلظ"، "زنقة الستات"، "سكر مر"، "أمر واقع"، "الحساب يجمع"، وغيرها.