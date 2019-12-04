سمية الخشاب تنعى شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.
ونشرت "سمية" صورة للفنان الراحل، وعلقت: "الفنان شعبان عبدالرحيم في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، آمين".
شعبان عبدالرحيم رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 62 عاما، وشيع جثمانه عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة، بحضور جمهوره وأقاربه وعدد من الفنانين، من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.
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