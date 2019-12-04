تراند اليوم : فنانة شهيرة تنشر صورتها بـ"الأندر" فقط: "إذا كنت تريد الشهرة اشتمني"



قررت فنانة شهيرة مواصلة مسلسل "العري" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكن هذه المرة زادت جرعة الجرأة، إذ قامت بإعادة نشر صور لها وهي ترتدي "الأندر" فقط، وتغطي صدرها بوسادة.

وعلقت الفنانة السورية إنجي خوري على الصور قائلة:" إذا كنت تريد الشهرة اشتم إنجي خوري"، ولم تتوقف على ذلك بل نشرت صورًا لها مع أصدقائها الفتيات والشباب وهن بملابس البحر شبه عاريات بشكل جماعي، مشيرة إلى إنها اشتاقت لهم.

وما أثار الجدل إعلان الفنانة المثيرة للجدل، خطبتها، إذا قالت أنها تمت خطبتها، لتنهال عليها تعليقات ساخرة ومهاجمة لها ولخطيبها الذي لم تفصح عن هويته، لكنها نشرت فيديوهات معه في أحد المطاعم وفي سيارته.

وعلق نشطاء قائلين:" متي ستريننا ديوسك هذا؟"، وهو ما لم ترد عليه الفنانة، فيما وجه البعض التهاني لها.

إذا كنت تريد الشهره أشتم انجي خوري. pic.twitter.com/o7mJtN19K3 — انجي - Angie (@SingAngieKhoury) October 13, 2019

انا اتخطبت❤️ — انجي - Angie (@SingAngieKhoury) December 3, 2019

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)