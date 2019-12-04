تراند اليوم : سعد لمجرد يتسبب في هجوم سعودي عنيف على تركي آل الشيخ...

تسبب الفنان المغربي سعد لمجرد في غضب السعوديين بعد أن أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عن اتفاقه معه، لإحياء أولى حفلاته لفترة في السعودية بعد توقفه عن الغناء، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الشهر الجاري.
وهاجم الجمهور السعودي، هذا التفاق، بسبب القضايا اللا أخلاقية التي تورط فيها المغني المغربي مؤخرًا، مطالبين "آل الشيخ" بإلغاء اتفاقه معه للغناء في موسم الرياض.
ومن المقرر أن يغني "لمجرد" على مسرح "محمد عبده" (ببوليفارد) في الرياض، يوم 18 ديسمبرالجاري، وتشاركه المغنية اللبنانية ميريام فارس، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
يذكر أن سعد لمجرد عاد أخيرا للغناء بعد غياب 3 سنوات، بسبب قضايا ضده بمزاعم "تحرش جنسي واغتصاب"، واكتفى بنشر خبر عودته للحفلات بمنشور على حسابه في "إنستجرام".
ودشن النشطاء هاشتاج #نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض. وتفاعل العديد من السعوديين مع الهاشتاغ الذي ظهر في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى المملكة العربية السعودية. وتساءل بعضهم، قائلا: "خلصوا المغنين تجيبون ذا؟ والله لا صوت زين ولا سمعة زينة مدري وش محببهم فيه".