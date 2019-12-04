تراند اليوم : طليقة فنان شهير تفضحه على الهواء:«خانني مع هذه الفنانة خمس سنوات»



خرجت طليقة فنان شهير عن صمتها، بعد أن قررت الانفصال بعد حياة زوجية دامت لـ11 عامًا أسفرت عن إنجاب طفلين، مشيرة إلى انها اكتشفت خيانته لها لمدة خمس سنوات مع فنانة شهيرة.

ووضعت طليقة الفنان المغربي المعروف «مسلم»، في موقف محرج للغاية، بعد ظهورها في لقاء إعلامي كاشفة أن زوجها كان يخونها مع الفنانة أمل صقر وانها سبب طلاقهما.

وقالت الزوجة السابقة لـ«مسلم» أنها اكتشفت خيانته لها مع أمل صقر والتي امتدت لخمس سنوات، حسب ادعائها، وهو ما كان سببا مباشرا في طلاقهما بعد أزيد من 11 سنة من الزواج أثمرت عن طفلين.

واحدثت تصريحات طليقة الفنان "مسلم"، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين هاجموا زوجها والفنان امل صقر بشدة، مطالبين بمقاطعتهما، فيما أبدى البعض صدمته من هذه الخيانة خاصة أن المطرب "مسلم" دائم التغني بالقيم والمبادئ والأخلاق، بينما هو منغمس في الشهوات حسب تعبيرهم.

فيما قال البعض انهما تزوجا بشكل سري، وما دفع لانتشار حملات الهجوم والحديث عنهما، هو التزام الفنان والفنانة الصمت أمام تصريحات طليقته والاتهامات المشينة التي وجهتها لهما.



