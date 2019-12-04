تراند اليوم : وصلة سباب لممثلة شهيرة بسبب "إلهام شاهين"



انهالت الممثلة الكوميديا، بدرية طلبة بالسباب على متابعة لها إثر سخريتها من صورة نشرتها الممثلة إلهام شاهين عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، خلال مشاركتها في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، المستمر حتى السابع من ديسمبر.

وعلقت "بدرية" على الصورة قائلة: "ما شاء الله"، وهو ما دفع نشرت إحدى المتابعات إلى السخرية منها، قائلة: "لها بذمتك يا بدرية ما شاء الله!.. ما شاء الله على إيه.. ضحكتيني ضحك والله العظيم".

لترد عليها "بدرية" بانفعال قائلة: "حبيبتي أولاً محدش يتريق على ذكر الله"، ثانيًا الطبيعي لما تشوفي حاجة حلوة تقولي ما شاء الله، والأستاذة إلهام ما شاء الله نجمة جميلة بنحبها ونحترمها".

وتابعت في سياق ردها: "ثالثًا الضحك من غير سبب أدب وأنتي.. والأهم من كل ده أنا أقول اللي عايزاه لأصحابي وزمائيلي أنتي ملكيش دعوة.. أقول إيه ولمين طالما مش عاجبك حالنا بتتابعينا ليه.. يا متطفلة يا مريضة يا حاقدة".

Advertisements

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان شنت هجومًا لاذعًا على "إلهام شاهين"، بعد ظهورها بفستان مثير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 والذي اختتم مؤخرًا.

وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر:"الهام شاهين . . ما تبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك ٥٧ سنه ترى مش باقي كتير. . ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. . بالعكس الصوره تثير الشفقه . . . بليز لا تستمري احتشمي ياوليه".





فيما ردت "إلهام"، وقالت: "براحتها .. من حق أي حد يقول أي حاجة .. مش بتضايق". وأضافت: "أنا معرفش أصلا هي قالت ايه لكن تقول اللي يعجبها .. مش بعترض على آراء حد".

