علقت المطربة اللبنانية ميريام فارس على مشاركتها في “موسم الرياض”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقالت ميريام :”التقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم، وكنت أكثر ما أتمناه هو أن التقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة، في تاريخ 18 ديسمبر”. ووعدت المطربة اللبنانية جمهور الحفل قائلة: “سيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر، مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة، فإلى اللقاء في الرياض”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من “ميريام فارس” على مشاركتها في “موسم الرياض” .. وهذا ما وعدت به جمهورها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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