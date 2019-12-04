بالصور: ما قصة “أحمد البارقي ينشر الشذوذ” ؟

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر هاشتاغ بعنوان” أحمد البارقي ينشر الشذوذ”، وقد تساءل عدد من المغردين عن الفضيحة التي ارتكبها هذه المرة أحمد البارقي، بعد خمسة أشهر من انتشار مقطع فيديو الذي يظهر وجود فتاة داخل إحدى الشقق في أوضاع مخلة بالآداب، وقد ادعت من قامت بتصوير هذا المقطع أن الشقة تعود لأحمد البارقي وفيصل اليامي.

وقد رأى البعض في حينها أن هذا المقطع مفبرك ومجرد تشويه للسمعة، وبدى ذلك واضحاً، متسائلين لماذا لم تظهر الفتاة وجهها في المقطع وهي تجلس معهم، كما أن الفيديو لا يحتوي على أي صوت، مؤكدين أن هذا الفيديو ما هو إلا تجميع لعدة مجموعات ببرنامج فقط. اليوم تداول النشطاء صورة يظهر فيها أحمد البارقي وهو يلبس بيجامة شورت مخططة، وقد اعتبر البعض أن هذا اللبس غير لائق، في اتهام منهم على نشره للشذوذ، في حين استنكر الكثير نشر مثل هذا الهاشتاغ، لأنهم يرون أن الصورة المتداولة لا تنم عن نشر للشذوذ أو ما شابه.

وأحمد البارقي هو أحد الشباب الذين حققوا الشهرة الكبيرة والواسعة التي اكتسبوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والابداع في العديد من المجالات المتنوعة والتي تشمل نشر الفيديوهات والصور الرائعة والمتنوعة. أحمد البارقي من مواليد 1992، وقد أنهى دراسته الجامعية في المملكة لينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويكمل الدراسة العليا الخاصة به، وأيضاً تخصص في مجال إدارة الأعمال والعقارات، ومختلف الجوانب الاقتصادية، ويترأس العديد من الشركات الخاصة التي تعمل في مختلف المجالات.