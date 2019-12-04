بالفيديو: الإعلامية هدى الرشيد تروي قصة ظهورها في التلفزيون بدون حجاب وردود الفعل وقتها

روت الإعلامية هدى الرشيد قصة ظهورها في التلفزيون السعودي بدون حجاب، وكيف كانت ردود الفعل وقتها وماذا فعل معها وزير الثقافة والإعلام وقتها الدكتور محمد عبده يماني.

وقالت الرشيد في لقائها ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إن الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي عرض عليها العودة إلى الرياض للظهور في التلفزيون السعودي، فأخبرته أنها لا تغطي شعرها فأخبرها أنه لن يطلب منها أن تفعل ذلك.

وأضافت أنها عادت بالفعل وكان ذلك في شهر رمضان واستعرضت برامج التلفاز قبيل الإفطار، وفي اليوم التالي جاءت برقية من وزير الإعلام قال فيها: “لا تطلعوا الأشياء الحلوة قبل الإفطار”، مبينة أنها استمرت في الظهور بعد ذلك وبدون حجاب أيضاً.

وبيّنت أن الدكتور يماني زارها في لندن وأجرت معه حواراً صحفياً وكان يطلب منها العودة للمملكة، مضيفة أنها لا ترفض العودة ولكنها تشعر بأن لديها دوراً تقدمه في بريطانيا ولذلك فضلت البقاء.

وعن التغيرات التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي، أكدت الإعلامية هدى الرشيد أنها لو وصفت ما يحدث بالرائع فلن يكفي، مشيرة إلى أن ما في قلبها من فرحة وأمل غير عاديين لأن البلد تغيرت والناس أصبحت مرتاحة، وأنها رأت ذلك بعينها حينما زارت المملكة مؤخراً.

وتطرقت للحديث عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلة: “رائع في خطواته، والله يزيده ويزيدنا من هذه الخطوات التي لا تصدق، لكن الحمد لله أنها صارت”.