ننشر عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة علي مسارح الدولة المختلفة، لليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، منها "رسائل العشاق"، على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين " ٣٠، ٥٠" جنيهًا.



العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.



"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.

كما يعرض على مسرح الغد بالبالون، "ظل الحكايات" في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح اسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين ٣٠، ٣٥

جنيهًا.والعرض عبارة عن رحلة في عالم فانتازي تدور من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد ان هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى.

فنحن أمام رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئيةو الموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

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" ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.



اما بالإسكندرية فيعرض "ميمي ومامي" على مسرح بيرم التونسي، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويناقش العرض عدة موضوعات و قيم انسانية مختلفة من

أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء ، وصفة العند المتواجدة في الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضا من أحل أطفال أسوياء،و ذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

عرض ميمي و مامي( سندباد) من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهي ١٥،٢٥،٥٠ جنيهًا.

ويُعرض "ولاد البلد"، علي مسرح مدرسة الشهيد وحيد حبشي للثانوية بنات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، والعرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

عرض " ولاد البلد"بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.