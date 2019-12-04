عمرو موسي عن شعبان عبدالرحيم:حفر له مكانًا في قلوب المصريين

نعي عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
كتب موسي: "رحم الله شعبان عبد الرحيم.. كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع.. كان يحب ويكره كما أغنيته
وكان شعبان عبدالرحيم قد توج حبه للدبلوماسي المصري عمرو موسي، علي طريقته المعهودة من خلال أغنية شهيرة مازالت حاضرة حتي الأن منذ طرحها في عام 2000، قال فيها "بحب عمرو موسى و بكره إسرائيل"، وكما كان للسياسي مكانًا في أغنية شعبان، أوجد موسي بدوره أسم الراحل في كتابه "كتابيه" ضمن ذكرياته وحكاياته عن السياسيين ورجال الدولة.
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