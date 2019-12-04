هند صبري ناعية شعبان عبدالرحيم: وداعا صاحب القلب الطيب

نعت الفنانة هند صبري المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية صباح يوم أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادي العسكري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت هند عبر حسابها: "وداعا صاحب القلب الطيب عملنا معا في
يذكر أن تاريخ شعبان عبدالرحيم الفني حافل بالأعمال في مجال الغناء الشعبي، حيث قدم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي، أنا بكره إسرائيل، متخافش من الحكومة، شعبان يتحدى جاكسون، هابطل السجاير"، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج داوود عبدالسيد، ذلك إلى جانب العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم، وأيضًا أكثر من خمسة عشر مسلسلًا تلفزيونيًا.
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