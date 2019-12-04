الرجل الأيرلندي يحصد جائزة أفضل فيلم

فاز فيلم "الرجل الأيرلندي" بجائزة "أفضل فيلم" من قبل "المجلس الوطني لمراجعة الأفلام" لعام 2019.

كما حصل الفيلم على أفضل سيناريو للكاتب ستيفن زايليان"، والتي تسلمها مخرج الفيلم "مارتن سكورسيزى". زايليان"، والتي تسلمها مخرج الفيلم "مارتن سكورسيزى". يأتي فوز الفيلم بالجائزة بعد أقل من 24 ساعة من اختيار شبكة "نتفيليكس" الفيلم في مقدمة الأفلام التي يتم عرضها على شاشتها.

كما حصل النجم الأمريكي "براد بيت" على جائزة أفضل ممثل مساعد، وحصلت "رينيه يلويجر" على جائزة أفضل ممثلة. من اختيار شبكة "نتفيليكس" الفيلم في مقدمة الأفلام التي يتم عرضها على شاشتها.كما حصل النجم الأمريكي "براد بيت" على جائزة أفضل ممثل مساعد، وحصلت "رينيه يلويجر" على جائزة أفضل ممثلة.

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