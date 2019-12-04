3 حفلات ليحيى خليل فى أوبرا الإسكندرية والقاهرة

يقدم الموسيقار يحيى خليل 3 حفلات بأوبرا الاسكندرية والقاهرة يختتم بها عام 2019 ، وذلك بداية من الثامنة مساء غد الخميس 5 ديسمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ومساء الخميس ، الجمعة 12 ، 13 ديسمبر على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة .

يشارك خلال الحفلات المغنية الايطالية اليونورا لانوتى بعدد من الأعمال

العالمية الى جانب مجموعة من اعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم فى عالم غريب ، يعيش أهل بلدى ، البيانولا ، دنيا ، الأمل ، اميرة ، من غير عنوان ، ايقاع الروح ، حكاوى القهاوى الى جانب مختارات من مؤلفات الجاز الشهيرة .

المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى ، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل فى مئتي بلد حول العالم .