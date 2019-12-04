تركي آل شيخ يعلن موعد إحياء سعد لمجرد أولى حفلاته بموسم الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن اتفاقه مع المغني المغربي سعد لمجرد، لإحياء أولى حفلاته لفترة في المملكة بعد توقفه عن الغناء، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الشهر الجاري. ضمن فعاليات "موسم الرياض" الشهر الجاري. وبحسب صحيفة "عكاظ" سيغني لمجرد على مسرح "محمد عبده ببوليفارد" الرياض في 18 Advertisements ديسمبر الجاري، وتشاركه المغنية اللبنانية ميريام فارس. ديسمبر الجاري، وتشاركه المغنية اللبنانية ميريام فارس. يذكر أن لمجرد عاد أخيرا لإحياء الحفل بعد غياب 3 سنوات، بسبب قضايا ضده بمزاعم "تحرش جنسي واغتصاب"، واكتفى بنشر خبر عودته للحفلات بمنشور على حسابه في "إنستغرام".

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