تراند اليوم : ممالك النار يضع خالد النبوي بترند تويتر

تصدر الفنان خالد النبوي لائحة الأكثر تداولًا بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر ، بسبب مسلسل ممالك النار لتألقه في أداء الشخصية التاريخية طومان باي.

وعلق رواد تويتر: ” مكونتش محتاج ممالك النار عشان أحكم عليه خالد النبوى كعادته دايما مبدع وعالمي العظيم إنه ورغم عدم تمرسه لأدوار فيها لغة عربية فصحى عكس أغلب الممثلين العرب إلا في المسلسل إلا أنه قادر بكل براعة وسهل ممتنع إنه يقدم الدور بأحسن شكل ممكن”.

فيما أشاد آخرون بالجملة التي قالها خالد النبوي خلال عرض حلقة أمس من مسلسل ممالك النار: “هل نجلس على ذهب نحكم فقراء، مرضى؟ الحكم هو العدل”.

وبدأ عرض مسلسل “ممالك النار” يوم 17 نوفمبر الجارى، وهو العمل الأضخم إنتاجا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار وتم تصوير أحداثه بالكامل فى تونس.

“ممالك النار” تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.