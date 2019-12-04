تراند اليوم : بسبب لوكاندة الأوباش .. مايا دياب تتخلي عن ديانتها وتقرأ سورة من القران -فيديو

ساعات ويبدأ عرض مسرحية “لوكاندة الأوباش” المشاركة في فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة ‏العربية السعودية، والتي من المقرر أن تعرض اليوم 4 ديسمبر.‏

نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الفنانين ‏المشاركين بالمسرحية، من بينهم حسن الرداد ومايا دياب وهم يتلون سورة الفاتحة، قبل أن تتبعها دياب بتلاوة ‏الصلاة المسيحية.‏

يشار إلى أن مايا دياب كانت قد صرحت في لقاء سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “100 سؤال” ‏على قناة “الحياة” قررت لو لها أن تختار ديانة أخرى غير المسيحية، ستكون “اللا ديانة”، مشيرة إلى أن ما ‏تراه مهمًا هو المحبة، لذلك فهي اخترعت ديانة “المحبة” والخوف من الله. ‏

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‏”لوكاندة الأوباش” من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وشيماء سيف وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي‎.‎

يعد “موسم الرياض” ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف ‏لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 ‏أكتوبر ‏الماضي ‏ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.

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ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من ‏سكان ‏مدينة ‏الرياض‎.

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ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها “ليالي المحروسة” وهي ‏عبارة ‏عن ‏مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم ‏فيها ‏أغاني أم ‏كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في ‏منطقة ‏الرياض ‏بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر‎.‎