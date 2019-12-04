تراند اليوم : بسبب لوكاندة الأوباش .. مايا دياب تتخلي عن ديانتها وتقرأ سورة من القران -فيديو

ساعات ويبدأ عرض مسرحية “لوكاندة الأوباش” المشاركة في فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تعرض اليوم 4 ديسمبر.
نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الفنانين المشاركين بالمسرحية، من بينهم حسن الرداد ومايا دياب وهم يتلون سورة الفاتحة، قبل أن تتبعها دياب بتلاوة الصلاة المسيحية.
يشار إلى أن مايا دياب كانت قد صرحت في لقاء سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “100 سؤال” على قناة “الحياة” قررت لو لها أن تختار ديانة أخرى غير المسيحية، ستكون “اللا ديانة”، مشيرة إلى أن ما تراه مهمًا هو المحبة، لذلك فهي اخترعت ديانة “المحبة” والخوف من الله.
”لوكاندة الأوباش” من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وشيماء سيف وحمدي الميرغني وأوس أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.
يعد “موسم الرياض” ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف لتعزيز السياحة بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 أكتوبر الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.
ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض.
ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها “ليالي المحروسة” وهي عبارة عن مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة الرياض بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.