تراند اليوم : بالفيديو- تامر أمين يكشف سبب إنفصال أصالة عن زوجها

منذ فترة والحديث عن طلاق الفنانة أصالة من زوجها المنتج والمخرج طارق العريان مستمر، حتى مع نفيها للأمر، لكن مع عدم ظهورهما سويا تزداد الشكوك.

وقبل أيام أحيت أصالة حفلا غنائيا ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وخلال غناء أغنيتها “ذاك الغبي” لم تتمالك دموعها وبكت على المسرح، مما جعل البعض يربط بين انفصالها وبين البكاء.

وفي حلقة الثلاثاء 3 ديسمبر من برنامج “آخر النهار” الذي يعرض عبر قناة “النهار”، أكد الإعلامي تامر أمين انفصال أصالة عن زوجها، خلال حديثه عن بكائها في الحفل.

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في البداية تحدثت المذيعة هبة الأباصيري عن أصالة وقالت إنها صديقتها وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير، ليرد تامر أمين ويقول إنها انفصلت.

وتابع قائلا: “في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس ولو في إمكانية لعودتهما ياريت ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص”، مطالبا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

يذكر أن أصالة والعريان متزوجان من 13 عاما وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.