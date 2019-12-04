تراند اليوم : الشاعر إسلام خليل شعبان عبد الرحيم :هعمل عمرة لأبويا التاني – فيديو

كشف الشاعر إسلام خليل أن العلاقة بينه وبين الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم لم تكن مجرد علاقة بين شاعر ومطرب ولكنها كانت ‏علاقة أبوة وحنان منحها الراحل لخليل الذي أكد أنه سيظل حزينًا على فقدانه طوال العمر.‏

أضاف إسلام خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج “كل يوم” على قناة “On E”، أن شعبان عبد الرحيم كان ‏عنيدًا مع المرض ومع ظروف الحياة عامة حيث كان يرفض أن يشتكي رغم تعبه، وأن أخر مرة اجتمع فيها معه كانت منذ حوالي 4 ‏أيام ليسجلا أغنية دعائية لصالح إحدى الشركات.‏

تابع خليل أنه متواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وأنه تحدث إلى شعبان في الطريق للسفر وتبادلا المزاح ‏والحديث، قبل أن يبلغه نجل شعبان اليوم بوفاة والده، مضيفًا أنه سيعتمر ويهدي الثواب لشعبان عبد الرحيم مقابل ما منحه له من ‏اهتمام وحنان.‏

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أشار إسلام خليل أن شعبان عبد الرحيم كان يعاني منذ خمسة سنوات من ضيق في التنفس، مما اضطره للإقلاع عن التدخين.‏

أكد خليل أنه كان يقضي معظم وقته مع شعبان عبد الرحيم، وأنه كان قريبًا من أسرته مشيرًا أنه رأى العلاقة القوية التي جمعته ‏بزوجته وأنه كان يحب عاداتهما الأسرية بشكل عام، حيث كانت تحرص زوجته على تقبيل يده مثلما كان يفعل عبد الرحيم مع والدته ‏وعندما نسي تقبيل يد والدته قبل إحدى حفلاته، انتهى من عرضه سريعًا ليعود إلى منزله ويقبل يدها. ‏

وتتلقى أسرة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم العزاء فى فقيدهم عقب صلاة المغرب غدا الأربعاء ‏فى شارع الشيشيني بمنطقة الطوابق فيصل‎.

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يشار إلى أن آخر ظهور للفنان شعبان عبد الرحيم في حفل غنائي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية ‏السعودية‎.‎