تراند اليوم : الشاعر إسلام خليل شعبان عبد الرحيم :هعمل عمرة لأبويا التاني – فيديو

كشف الشاعر إسلام خليل أن العلاقة بينه وبين الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم لم تكن مجرد علاقة بين شاعر ومطرب ولكنها كانت علاقة أبوة وحنان منحها الراحل لخليل الذي أكد أنه سيظل حزينًا على فقدانه طوال العمر.
أضاف إسلام خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج “كل يوم” على قناة “On E”، أن شعبان عبد الرحيم كان عنيدًا مع المرض ومع ظروف الحياة عامة حيث كان يرفض أن يشتكي رغم تعبه، وأن أخر مرة اجتمع فيها معه كانت منذ حوالي 4 أيام ليسجلا أغنية دعائية لصالح إحدى الشركات.
تابع خليل أنه متواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وأنه تحدث إلى شعبان في الطريق للسفر وتبادلا المزاح والحديث، قبل أن يبلغه نجل شعبان اليوم بوفاة والده، مضيفًا أنه سيعتمر ويهدي الثواب لشعبان عبد الرحيم مقابل ما منحه له من اهتمام وحنان.
أشار إسلام خليل أن شعبان عبد الرحيم كان يعاني منذ خمسة سنوات من ضيق في التنفس، مما اضطره للإقلاع عن التدخين.
أكد خليل أنه كان يقضي معظم وقته مع شعبان عبد الرحيم، وأنه كان قريبًا من أسرته مشيرًا أنه رأى العلاقة القوية التي جمعته بزوجته وأنه كان يحب عاداتهما الأسرية بشكل عام، حيث كانت تحرص زوجته على تقبيل يده مثلما كان يفعل عبد الرحيم مع والدته وعندما نسي تقبيل يد والدته قبل إحدى حفلاته، انتهى من عرضه سريعًا ليعود إلى منزله ويقبل يدها.
وتتلقى أسرة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم العزاء فى فقيدهم عقب صلاة المغرب غدا الأربعاء فى شارع الشيشيني بمنطقة الطوابق فيصل.
يشار إلى أن آخر ظهور للفنان شعبان عبد الرحيم في حفل غنائي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.