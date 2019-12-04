شيرين رضا تهاجم شيرين عبد الوهاب علنًا: “دي قلة أدب”!

متابعة بتجـــــــــــرد: شنّت الممثلة المصرية شيرين رضا هجومًا على مخترع ومطلقي كلمة “عانس” والتي يستخدمها البعض لإهانة النساء.
واعتبر البعض أنّ رضا تقصد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب والتي استخدمت هذا المصطلح للسخرية من أولئك الذين هاجموها بعد أن طالبت المرأة أن تطيع الرجل.
وقالت رضا: “أنا معتقديش أنه في حاجة اسمها بنت عانس، اللي اخترع كلمة عانس لازم يتقتل، لأن دي قلة أدب”.
وبدورنا نؤيد رضا بكلامها لأنّ “العانس” هو مصطلح لا يليق بدور المرأة عصرنا هذا ولم نتوقّع من شيرين أن تقع في هذا الخطأ خلال حفلها في موسم الرياض.
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