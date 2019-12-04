كارول سماحة.. امرأة على خطوط المواجهة في مؤتمر WOFL بالأردن – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: حلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة على مؤتمر “نساء على الخطوط الامامية – WOFL” بنسخته نسخته في الأردن.

المؤتمر الذي نظم بدعم من شركة أورنج الأردن وفي دورته الرابعة شهد حضوراً مميزاً من الشخصيات النسائية الرائدة في مجال. الإعلام و السياسة و الاقتصاد من مختلف دول العالم.

ضيفة الشرف في المؤتمر النجمة كارول سماحة، وفي جلسة حوارية مع الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان تميزت بالتواضع والبساطة سلطة الضوء على العدبد من التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام والمرأة في الوطن العربي بشكل خاص.

كارول سماحة تألقت بإطلالة “كاجوال” مميّزة فبدت كعادتها بغاية الأناقة والرقي وسرقت الأنظار نحوها منذ لحظة وصولها إلى مكان المؤتمر.

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تنوعت أنشطة المؤتمر وتضمنت جلسات حوارية قدمتها نساء رياديات نجحن في أحداث فرق في مجالات متعددة.

يذكر أنّ سماحة قد أحيت هذا العام حفل May Chidiac Foundation في بيروت وقد أبهرت الجميع باطلالتين رائعتين.