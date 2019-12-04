إعلامية مصرية تشمت بوفاة شعبان عبد الرحيم

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت الإعلامية المصرية آيات عرابي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقها على وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم. وكتبت: “هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي)، خليه ينفعك”. وعلى الإثر انطلقت موجة من التعليقات والانتقادات وجاء بعض من عدد من الفنانين والمشاهير، ومنهم الممثل القدير صلاح عبدالله الذي غرد: “شفتها صدفة ويا ريتني ماشفتها. إنتِ مش مننا يا آيات، مش إحنا اللي نشمت في الأموات حتى شوفي التعليقات ما بحبش الكُره لكن بكرهك يا آيات”.

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