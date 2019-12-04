إعلامي مصري يعلن رسمياً انفصال أصالة وطارق العريان – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الإعلامي المصري ​تامر أمين رسميًا ​إنفصال الفنانة السورية ​أصالة​ عن زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​.

وقال أمين خلال برنامجه “آخر النهار”، الذي يعرض عبر قناة “النهار” المصرية، إن الأزمة التي تمر بها أصالة حالياً، وهي إنفصالها عن زوجها كانت سبباً رئيسياً ببكائها على مسرح موسم الرياض، خصوصاً عندما غنّت أغنيتها “ذاك الغبي”.

وتابع أمين: “في النهاية، ما نقوله، ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما، ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما، يبقى خلاص”، مطالباً زميلته الإعلامية هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

وكانت أصالة أعلنت من خلال رسالة لجمهورها أنها على خلاف مع زوجها طارق العريان لكنهما لم ينفصلا كما يروج البعض، عقب انتشار شائعة زواجه من الفنانة السورية نسرين طافش.

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وعلى مدار الفترة الماضية، تواجد طارق العريان في الولايات المتحدة الأميركية بينما مارست أصالة حياتها الفنية والأسرية بشكل طبيعي.

وكانت أصالة وجهت العديد من الرسائل الغامضة التي تشير إلى مرورها بأزمة نفسية وشعورها بالقلق وترددها إلى عيادة طبيبها النفسي.