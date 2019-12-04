طليقة على ربيع برفقة ابنتها على إنستجرام

نشرت ندى محمود طليقة على ربيع نجم مسرح مصر، صورا جديدة لها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت ندى محمود بإطلالة ناعمة حازت على إعجاب الكثير من متابعيها؛ حيث ظهرت ببدى أسود، بصحبة ابنتها الصغيرة مليكة على ربيع .

وتركت ندى محمود شعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ناعم حاز على إعجاب الكثير.

وكانت ندى محمود أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن انفصالها من "ربيع" بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

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وقالت ندى محمود طليقة على ربيع فى منشور لها على "إنستجرام": "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

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