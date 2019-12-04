منة فضالي في الجيم بـ الليجن

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منة فضالي بإطلالة رياضية من داخل ممارستها للجيم ، ارتدت تي شيرت أبيض نصف كوب ونسقت معه بنطلون ليجن ،ذا الألوان المتداخلة من الزهرى والأسود والأبيض ،وانتعلت فى قدميها كوتشى رياضى باللون الابيض .

ألتقطت سيلفي من هاتفها الخاص ،وأما من الناحية الجمالية لم تتكلف منة كثيرا فى أطلالتها ،تاركة شعرها مندسل على الأكتاف ،واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ .

ويذكر أن الفنانة منة فضالي تعرضت منذ أيام قليلة ، إلى محاولة خطفها من قبل سائق الـ"توك توك" وصديقه، وذلك خلال خروجها من الكوافير بمنطقة حدائق الأهرام.

وقالت الفنانة منة فضالي فى تصريح لـ "صدى البلد": "إنها بخير ولم تتعرض إلى أى مكروه، حيث قاومت الذين حاولوا خطفها وسرقتها".

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و ذكرت أنها تعرضت إلى بعض الكدمات البسيطة فى يدها نتيجة دفاعها عن نفسها، وتم سرقة الأنسيال الخاص بها.

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