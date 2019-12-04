شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شعبان عبد الرحيم يهدى والدته 3 غوايش على الهواء فى لقاء نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الوسط الفنى والشارع المصرى حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم أمس، خاصة بين محبيه وجمهوره ممن عشقوا أغانيه طوال السنوات السابقة، والذى ذاع فيها صيته كواحد من أهم مطربى الغناء الشعبى الذين تميزوا بلون مختلف وأغانى تناقش موضوعات مختلفة.

شعبان عبد الرحيم الذى أحبه الجمهور بسبب البساطة الذى دوماً ما امتاز بها أثناء ظهوره على الشاشات، كان يمتاز بعلاقة خاصة مع والدته الحاجة سعدية، والذى كان يثنى على دورها معه طوال حياته وإسهامها فيما وصل إليه، مثلما يظهر خلال الفيديو التالى ببرنامج "الست دى أمى" الذى أصر فيه على مفاجأتها أمام أعين الجميع بمفاجأة خاصة جداً بعد وصلة من المديح فيها.

هدية شعبان عبد الرحيم تمثلت فى ثلاثة غوايش ذهبية قام بإهدائها لها، حيث أكد أنه قرر إهدائها بتلك الهدية خصيصاً بعدما علم برغبتها فيها دون أن تخبره، وبالتالى قرر إسعادها بتحضير تلك المفاجأة لها.

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