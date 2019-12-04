شكرا لقرائتكم خبر عن فى الخيال.. مريم عامر منيب تحقق حلمها بمشاركة والدها تخرجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مريم عامر منيب، حلمها بمشاركة والدها الفنان الراحل عامر منيب صورة تخرجها، بصورة خيالية صممها أحد الحسابات الشهيرة فى تركيب الصور.

وعبرت مريم عن سعادتها الكبيرة بهذه الصورة، بأنها صورة أحلامها، كما نشرتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق" كانت دائمًا صورة أحلامى.. هي أفضل شيء رأيته على الإطلاق".



عامر منيب

ولاقت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب فى ذكرى وفاته، نجاحا كبيرا، وتربعت علي عرش مشاهدات يوتيوب منذ طرحها، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

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واحتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى بعد صراع طويل مع المرض، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.