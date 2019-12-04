جريمة مروّعة.. ضرب صديقه حتّى الموت بسبب قطة

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - أقدم شابٌّ في إقليم بريموريه في أقصى الشرق الروسي، على قتل صديقه بعد شجارٍ عنيف بينهما بسبب محاولة الأخير قتل قطّة عمداً.

وفي التفاصيل، فقد عثرت الشرطة على جثّة الضحية (53 عاماً) أول أمس، وعلى رأسه جروح وكدمات، وفتحت تحقيقاً جنائياً في قضية “إلحاق ضرر عمداً تسبب في الوفاة”.

وبعد القبض على المشتبه به وهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة، اعترف بأنّه اعتدى على صديقه المخمور، بسبب إقدام الأخير على قتل قطة.

وأوضح أنّه وجّه له ضربات بقضيب حديدي على رأسه ما تسبّب بمصرعه.