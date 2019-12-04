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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 11:53 صباحاً - دائما ما تثير الفنانة المصرية سما المصري الجدل بين الجمهور بإطلالاتها، وهذه المرّة نشرت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها تظهر فيها وهي مستلقية على السرير وتبرز مؤخرتها.
وتعرّضت سما لموجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين، ومنهم من علّق على الصورة بكلام غير اخلاقي.
الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد فاجئت الجميع مؤخرا بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41 ، بطريقة اثارت من خلالها جدل كبير، اذ انها اطلّت وهي محجبة بحجاب باللون الأحمر اضافة الى فستان طويل لم يُظهر جسدها، وقد تعرضت للعديد من الانتقادات.
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تتمدد على السرير وتبرز مؤخرتها.. وتتعرّض للانتقادات اللاذعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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