رامي مالك يتصدّر البوستر الرسمي لفيلم جيمس بوند – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم العميل السري البريطاني OO7 “​جيمس بوند​”، والذي يحمل عنوان “No Time to Die” بجزئه الجديد، الإعلان الدعائي الخاص بالممثل العالمي ​رامي مالك​.

ويظهر رامي مالك في صورة البوستر بالإطلالة التي سيطل فيها على الجمهور في أحداث الفيلم.

وكان “مالك” قد صرح في وقت سابق أنه استغرق وقتًا في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم “جيمس بوند”، حيث احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم “جيمس بوند” لن يكون مرتبطا بـ”عمل إرهابي”.

الجدير ذكره أن هذا الجزء يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة.