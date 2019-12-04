- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم العميل السري البريطاني OO7 “جيمس بوند”، والذي يحمل عنوان “No Time to Die” بجزئه الجديد، الإعلان الدعائي الخاص بالممثل العالمي رامي مالك.
ويظهر رامي مالك في صورة البوستر بالإطلالة التي سيطل فيها على الجمهور في أحداث الفيلم.
وكان “مالك” قد صرح في وقت سابق أنه استغرق وقتًا في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم “جيمس بوند”، حيث احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم “جيمس بوند” لن يكون مرتبطا بـ”عمل إرهابي”.
الجدير ذكره أن هذا الجزء يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي مالك يتصدّر البوستر الرسمي لفيلم جيمس بوند – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.